Shang-Chi, la scena principale del trailer è ambientata a Madripoor? I dettagli

Oltre ad aggiungere una manciata di nuovo personaggi alla continuity del Marvel Cinematic Universe, The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto i fan Marvel sull'isola di Madripoor. L'immaginaria location ha avuto diversi legami con mutanti e X-Men, fungendo da rifugio sicuro per cacciatori di taglie, criminali e simili.

E il primo teaser trailer di Shang-Chi sembra condurci proprio in una location che, se non si tratta di Madripoor allora gli somiglia abbastanza.

La sequenze in questione coinvolgono Shang-Chi che combatte con Death Dealer e altri antagonisti che sembrano lavorare con Wenwu e la losca organizzazione Ten Rings.



I Dieci Anelli sono esistiti dell'MCU sin dal principio, con piccoli cameo in una manciata di film del franchise. Poiché i Dieci Anelli sono spesso legati ad attività criminali, la loro presenza a Madripoor avrebbe decisamente senso.

Il primo trailer di Shang-Chi contiene anche un cameo da Spider-Man: Homecoming e secondo la star Simu Liu, il film servirà come base per nuove inedite avventure su un nuovo personaggio.

"La cosa più eccitante di entrare in questo personaggio è che il suo background non è mai stato raccontato prima. Conosciamo così tante storie differenti delle origini di Batman, di come i suoi genitori furono assassinati quand'era molto giovane. Conosciamo Peter Parker, morso da un ragno radioattivo e la scomparsa di suo zio. La storia di Shang-Chi è sconosciuta alla maggior parte del mondo, quindi abbiamo avuto molta libertà creativa".



Se ve lo siete perso ecco il primo teaser trailer di Shang-Chi, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe.