Shang-Chi: una scena eliminata dal film Marvel collega Wenwu al primo Iron Man

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stato certamente un successo per i Marvel Studios sia in sala sia al suo arrivo su Disney+ e adesso si prepara ad approdare sul mercato home video nelle sue diverse versioni. Andando nel dettaglio, nell'edizione Blu-Ray sarà presente una scena eliminata che collegherà il film addirittura al primo Iron Man.

Sappiamo bene come il vero Mandarino e capo dell'organizzazione dei Dieci Anelli sia in realtà Wenwu, padre di Shang-Chi e che invece quello visto in Iron Man 3 fosse solo un attore ingaggiato per interpretare il leader della fazione terroristica, Trevor Slattery. Ebbene, in una scena eliminata da Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli vediamo un collegamento tra quest'ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe e la prima in assoluto, il primo Iron Man del 2008 nel quale vedevamo per la prima volta l'organizzazione dei Dieci Anelli.

La scena in questione, che non è presente tra i contenuti extra su Disney+, è chiamata "Do It Yourself" ed è ambientata subito dopo la morte di Ying Li, moglie di Wenwu. Infatti, è proprio in quel momento che Wenwu torna ai Dieci Anelli per riprendere il controllo del suo impero criminale in tutto il mondo, cui aveva rinunciato quando aveva messo su famiglia. Nella scena Wenwu torna al suo castello e parla con un leader di una gang catturato e discute del suo viaggio. Questi spiega di essere stato in Afghanistan e di aver incontrato Raza, il leader dei Dieci Anelli della zona, e di essere felice dei progressi compiuti fino a quel momento nel destabilizzare la nazione. Se ricordate bene, Raza è il nome del leader dei Dieci Anelli in Iron Man, a capo della missione che ha visto il rapimento di Tony Stark. La scena non specifica se l'artefice di tale rapimento è proprio Wenwu, ma di sicuro ha supervisionato tutto di questo particolare cellula dei Dieci Anelli. Questo collega Wenwu agli eventi del primo Iron Man, chiudendo un cerchio che comprende tutto il Marvel Cinematic Universe.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e un nostro speciale sui Dieci Anelli.