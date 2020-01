Shang-Chi, anche Rosalind Chao nel cast del nuovo film Marvel Studios

Dopo il casting di Michelle Yeoh in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e con l'inizio della produzione sempre più vicino, si intensificano le notizie riguardanti il nuovo film Marvel Studios in uscita a febbraio 2021.

ComicBookMovie riporta infatti che per il film di Destin Daniel Cretton è stata scelta anche Rosalind Chao, attrice statunitense di origini cinesi nota per il suo ruolo nelle serie televisive Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Don't Trust the Bitch in Apartment 23, The Big Brawl, What Dreams May Come, Freaky Friday e The O.C. Fra qualche settimana la rivedremo anche nel remake live-action di Mulan, uno dei titoli di punta della Disney per il 2020.

Lo scoop è stato pubblicato in esclusiva da The Illuminerdi, che ha segnalato che la Chao è stata scelta per interpretare un personaggio descritto soltanto come "Mamma": il sito ha anche suggerito che possa trattarsi della madre del personaggio di Awkwafina, che ad oggi rimane ancora misterioso.

Diretto da Cretton, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli vedrà Simu Liu nel ruolo del supereroe protagonista e Tony Leung in quelli del Mandarino. L'avventura in salsa arti marziali arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021 come parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma sarà anche strettamente collegata alla saga stand-alone di Iron Man: i Dieci Anelli è infatti l'organizzazione terroristica contro cui Tony Stark si è scontrato per gran parte del suo operato come Iron Man al di fuori degli Avengers, con un Mandarino impostore già apparso in Iron Man 3 (interpretato, come ricorderete, da Ben Kingsley).

