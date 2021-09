Shang-Chi, Rob Zombie sul sorpasso di Halloween al boxoffice: 'Finalmente!'

Come riportato nelle scorse ore, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli ha infranto un altro record al boxoffice. Vediamo cos'ha da dire in merito il regista del precedente detentore...

Continua il successo di Shang-Chi al botteghino nazionale e internazionale, facendo segnare nel frattempo anche nuovi record ai Marvel Studios.

L'ultimo di questi riguarda in particolare il Labor Day, che fino all'arrivo del film di Simu Liu nelle sale aveva un altro sovrano: Halloween.

Il film del 2007 diretto da Rob Zombie aveva infatti fatto incassare ai tempi 30.5 milioni di dollari, che sono stati non solo doppiati, ma addirittura triplicati dal nuovo supereroe del MCU.

"Ci sono voluti 14 anni, ma è finalmente accaduto! Big Mike è stato detronizzato [dal primo posto al botteghino del Labor Day] da un Maestro di Kung-Fu. 14 anni è un bel lasso di tempo. #robzombie #halloween" ha scritto su Instagram il regista del film dell'orrore.

E pensare che le prime previsioni davano per spacciato Shang-Chi al boxoffice, prevedendo numeri disastrosi per la pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, tra l'altro anche una delle poche da un po' di tempo a questa parte per la Casa di Topolino a non avere una distribuzione ibrida, ovvero in uscita sia al cinema che su Disney+.

Ma se c'è una cosa che ci ha insegnato la Marvel è avere sempre fiducia negli eroi, super e non.