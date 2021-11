Shang-Chi, la rivincita di Simu Liu: 'Mi dissero che non potevo essere Spider-Man'

Prender parte a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nel ruolo del protagonista è stato un traguardo enorme per Simu Liu: il primo supereroe asiatico dell'MCU ha rappresentato non solo un gran salto in avanti per la carriera dell’attore, ma anche una rivincita dopo le discriminazioni subite a causa dei pregiudizi relativi alle sue origini.

Mentre Marvel fa chiarezza sulla collocazione di Shang Chi nell’MCU, dunque, proprio Simu Liu ha voluto ricordare gli ostacoli superati nel corso degli anni precedenti al suo esordio nel franchise, riassumendo in un sentito monologo scritto per il Saturday Night Live le esperienze negative che l’hanno temprato prima della grande rivincita.

L’attore ha in particolare fatto riferimento al periodo in cui, per guadagnare, presenziava alle feste di compleanno come animatore in maschera: inutile dire che i costumi più richiesti fossero quelli dei supereroi più famosi come Batman o Spider-Man. Proprio questo dettaglio fece sì che al nostro venisse rivolta una frase difficile da dimenticare: “Tu non sei Spider-Man!”

Un episodio simile a molti altri sopportati da Simu Liu, che già in passato ricordò il “tu sei come me, non puoi essere Batman” rivoltogli da un altro ragazzino. Che dire: nonostante Spider-Man e Batman fossero già presi, il nostro ha avuto comunque modo di rifarsi! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.