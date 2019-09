Shang-Chi: rivelata la sinossi e la data di inizio delle riprese del film Marvel Studios

Grazie a Production List è trapelata la data di inizio delle riprese di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film prodotto dai Marvel Studios che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

La Production List ha svelato che il lungometraggio inizierà le riprese l'1 novembre, con la produzione attualmente prevista tra l'Australia e Los Angeles. Oltre a queste informazioni, è stata anche resa nota una sinossi preliminare del progetto, che recita:

"Nei fumetti, Shang-Chi è il figlio di uno spietato globalista cinese che lo ha cresciuto ed educato in totale solitudine, impedendogli di conoscere il mondo esterno. Per anni il ragazzo si è allenato nelle arti marziali, fino a sviluppare abilità insuperabili."

Ricordiamo che Simu Liu impersonerà il protagonista, con il film che verrà rilasciato in tutto il mondo il 12 febbraio 2021. La pellicola è diretta da Destin Daniel Cretton e vedrà il ritorno nel Marvel Cinematic Universe dell'organizzazione terroristica nota come I Dieci Anelli: questo sindacato malvagio, per chi non lo sapesse, è già stato visto in Iron Man e in Iron Man 2, con un finto Mandarino interpretato da Sir Ben Kingsley comparso in Iron Man 3.

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli assisteremo all'esordio del vero Mandarino, che sarà impersonato da Tony Leung. Nel cast della pellicola anche Awkwafina.

