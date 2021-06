Shang-Chi, un grande ritorno nel nuovo trailer ufficiale del film Marvel: che sorpresa!

Come promesso dai Marvel Studios nelle scorse ore, durante la notte è stato pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il film che firmerà il debutto del supereroe di Simu Liu nell'Universo Cinematografico Marvel.

Oltre a mostrare numerose sequenza inedite rispetto al primo trailer di Shang-Chi, tra cui vari confronti tra il protagonista e l'antagonista principale del film, suo padre il Mandarino, il filmato si chiude con un ritorno a sorpresa: quello di Abominio, il villain già interpretato da Tim Roth ne L'incredibile Hulk la cui presenza è già stata confermata anche nella serie Disney+ dedicata a She-Hulk. A quanto pare, Abominio sarà uno degli avversari di Shang-Chi nel torneo di arti marziali su cui dovrebbe ruotare attorno buona parte della trama della pellicola.

Diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura di Dave Callaham, il film vedrà nel cast anche Tony Leung, Awkwafina, Florian Munteanu e Men'er Zhang, per un'uscita prevista nelle sale italiane il 1° settembre 2021, e al contrario di Black Widow non sarà disponibile in contemporanea in Premier Access su Disney+.

