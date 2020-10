Shang-Chi, al via le riprese a San Francisco: su Twitter le foto dal set

Tempo di rimettersi in moto anche in casa Marvel: gli Studios hanno accusato più di uno stop e di un rallentamento a causa dell'emergenza coronavirus, ma con una Fase 4 ancora in fasce da mandare avanti la volontà era ovviamente quella di riprendere i lavori il prima possibile. E Shang-Chi sia, dunque!

La produzione del film con Simu Liu era in realtà partita già a inizio anno: per le ovvie conseguenze dello scoppio della pandemia, però, Shang-Chi era entrato a far parte di quella lunga lista di film i cui tempi di lavorazione si sono dilungati a dismisura.

Gli Studios, una volta ripresi i lavori, hanno comunque dovuto compiere un trasloco non da poco: la produzione di Shang-Chi, in questi giorni, si è infatti spostata dall'Australia a San Francisco, dove nelle ultime ore hanno nuovamente preso il via le riprese.

Le prime foto dal nuovo set di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono già disponibili su Twitter: si tratta perlopiù di foto delle location che non coinvolgono gli attori del cast, ma insomma, pur sempre meglio di niente.

Recentemente, intanto, il protagonista di Shang-Chi ha preso in giro il rinvio delle prossime release Marvel; vediamo, invece, quale sarà il ruolo di Michelle Yeoh in Shang-Chi.