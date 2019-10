Shang-Chi, le riprese del prossimo cinecomic Marvel potrebbero essere in Australia?

Amici australiani, preparatevi, perché presto potreste ritrovarvi il cast e la crew di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli praticamente sotto casa.

Per chi vivesse in una caverna, o comunque fosse poco informato sul social media buzz riguardante un certo Universo Cinematografico, l'attore che vedete anche nel post in calce alla notizia è Simu Liu, interprete del supereroe Shang-Chi in uno dei prossimi film Marvel.

Simu, notoriamente molto attivo sulle varie piattaforme social (ricordate il suo epico Q&A di qualche tempo fa?), ha recentemente postato delle foto che lo vedono in giro per Sidney, Australia.

Nulla di strano, direte voi; dov'è la notizia, vi chiederete. Ebbene, seguendo ai recenti rumor che vorrebbero l'inizio delle riprese di Shang-Chi come imminenti, il sito Comicbook avrebbe ipotizzato che Liu non fosse esattamente in viaggio per piacere, ma per dovere. L'Australia, infatti, dovrebbe essere una delle location designate per le riprese della pellicola.

Se ciò fosse vero, confermerebbe di rimando anche i report di Production Weekly, e potrebbe risultare più facilmente veritiera la sinossi riportata sempre dallo stesso sito, che recitava: "Nei fumetti, Shang-Chi è il figlio di uno spietato globalista cinese che lo ha cresciuto ed educato in totale solitudine, impedendogli di conoscere il mondo esterno. Per anni il ragazzo si è allenato nelle arti marziali, fino a sviluppare abilità insuperabili".

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nelle sale il 12 febbraio 2021.