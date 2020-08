Shang-Chi, ripartono le riprese del film Marvel: ecco le location in un video dal set

In pausa dallo scorso febbraio per cause note, le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono finalmente pronte a ripartire in Australia. A rivelarlo un recente report del canale australiano 7NEWS, che ha anche pubblicato un video delle suggestive location orientali.

"Non è Asia e non è Hollywood; è Sydney Ovest, casa della new entry del franchise cinematografico Marvel" si legge nel tweet in calce all'articolo, dove potete dare un'occhiata al set ripreso dall'alto. "L'elicottero di 7NEWS ha catturato queste immagini oggi mentre i lavori di costruzione del set proseguivano in vista dell'imminente produzione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings."

Diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi) su una sceneggiatura di David Callaham, il film vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung interpreta il malvagio Mandarino. Tra i protagonisti troviamo anche Awkwafina e Ronny Chieng, sebbene i loro ruoli siano attualmente tenuti nascosti. Proprio in questi giorni, potrebbe aver confermato la sua partecipazione anche Michelle Yeoh.

In seguito agli spostamenti del calendario Disney e in particolare del Marvel Cinematic Universe, l'uscita di Shang-Chi è ora prevista per il 7 maggio 2021. In attesa di nuovi dettagli sulla trama, vi rimandiamo al possibile legame tra il Mandarino e Gengis Khan.