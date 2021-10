Shang-Chi: il regista rivela come sono stati scelti gli attori per i Cameo

Mentre La Cina mette al bando il film di Shang-Chi, il regista Destin Daniel Cretton racconta come il cameo di alcuni personaggi del MCU è stata programmato. Scopriamo di più.

Se ricorderete, quando nel film lo stregone Wong convoca Shang-Chi e Katy per studiare insieme gli antichi Anelli che Wenwu brandiva come sovrano dell'organizzazione dei Dieci Anelli, gli arrivano in aiuto Captain Marvel e Bruce Banner. I due Avengers, che appaiono a distanza tramite ologramma come hanno fatto in Endgame, sono presenti quando gli Anelli inviano un segnale da qualche parte nell'universo.

Il regista ha commentato la scelta dei personaggi. "Penserete che alcune scelte siano venute direttamente dall'alto, ma non sono mai state [ordinate]. A volte chiedevamo tipo, 'Diteci solo [chi può essere nella scena]" ha detto ridendo il regista a Yahoo. "Ma abbiamo dovuto pensare a molte opzioni, tipo, 'Che ne dici di questo, che ne dici di quello, che ne dici di questo?' E penso che poiché il [Marvel Cinematic Universe] è un organismo così vivente... sai, ci sono writers' room, che sviluppano cose simultaneamente tutto il tempo. Tutto e tutti devono adattarsi."

Quando venivano buttate le idee, ricevevano spesso un "forse" dai piani alti, o un "è stato già fatto in modo simile". E allora ecco che bisognava tornare a pensare. Alla fine, Cretton ha detto: "Abbiamo avanzato così tanto ipotesi su chi potesse essere in quella stanza. Sapevamo che volevamo dei personaggi che ci aiutassero a portare Shang-Chi nell'universo più grande. E i protagonisti che abbiamo deciso di inserire avevano senso per tutti e per le altre cose che stanno accadendo nel MCU nel momento in cui l'abbiamo effettivamente girato."

E a quanto pare la loro missione è riuscita: Shang-Chi ha infatti registrato incassi incredibili!