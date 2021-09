Shang-Chi, il regista elogia Tony Leung: 'Lavorare con lui è un'esperienza indescrivibile'

Mentre il dominio al boxoffice di Shang-Chi non accenna a fermarsi, il regista del film Marvel Destin Daniel Cretton tesse le lodi del cast del film, e in particolare ricorda com'è stato lavorare con Tony Leung.

Il Marvel Cinematic Universe è ricco di grandi talenti del cinema, che siano già affermati o ancora in erba, ed è quindi è facile assistere agli elogi dei registi nei confronti degli attori con cui collaborano in occasione dei progetti targati Marvel Studios.

Ma se persino Kevin Feige è rimasto quasi senza parole davanti a Tony Leung, pensate a quale può essere stato lo stato d'animo di Destin Daniel Cretton nel lavorare a stretto contatto per mesi con una tale leggenda.

Non serve però lavorare troppo di fantasia in questo caso, perché il regista di Shang-Chi ha descritto esattamente com'è stato (o almeno, ci ha provato) in un post di Instagram: "Il magnifico Tony Leung mi ha spiazzato ogni giorno con la sua dedizione, il suo intuito e la sua umiltà. Lavorare con lui è stata un'esperienza indescrivibile che porterò per sempre nel cuore @shangchi @tonyleung_official pc: @jasinboland".

