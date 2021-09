Shang-chi, il regista ha diretto una scena via Zoom: 'Mia moglie aveva partorito!'

Destin Daniel Cretton, il regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli, ha svelato di aver diretto una scena cruciale del nuovo film Marvel Studios tramite una videochiamata, perché al momento della ripresa si trovava in ospedale dopo che sua moglie era entrata in travaglio.

In una recente intervista con CinemaBlend, Cretton ha raccontato che sua moglie, Nikki Chapman, ha dato alla luce il loro secondo figlio nel bel mezzo delle riprese di Shang-chi. Nel senso, letteralmente durante le riprese. La Chapman infatti è entrata in travaglio durante la lavorazione di una scena molto importante (quella in cui il protagonista, Simu Liu, torna per la prima volta dopo tanti anni nel complesso segreto dei Dieci Anelli, l'organizzazione terroristica guidata da suo padre) ma la produzione non poteva essere interrotta a causa dei numerosi ostacoli che aveva già dovuto affrontare durante la pandemia di COVID-19 (ma, per fortuna, nessuno sul set è risultato positivo al coronavirus).

Dunque Destin Daniel Cretton non ha lasciato che una bazzecola come la nascita del suo secondo figlio gli impedisse di dare vita alla sua visione di Shang-Chi. Il regista ha spiegato: "Stavamo girando quella mattina, ma ad un certo punto ho dovuto portare mia moglie in ospedale e abbiamo avuto nostro figlio nel cuore della notte. Sul set stavano girando la scena in cui Shang-Chi torna a casa, nel complesso di suo padre, una scena che si vede anche nei trailer. Quella scena in realtà l'ho diretta dal mio iPhone, perché ero in ospedale."

Qualche mese fa era successa una cosa simile anche per Justice League di Zack Snyder, quando il regista ha diretto Ezra Miller via Zoom per nuove scene di Flash mentre l'attore si trovava sul set di Animali fantastici 3. Per altri approfondimenti, ecco 5 film con Tony Leung da recuperare se lo avete amato in Shang-Chi.