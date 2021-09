Shang-Chi, il regista Destin Daniel Cretton: 'Lavorare con Ben Kingsley sogno di una vita'

Ora che Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è finalmente uscito nelle sale di tutto il mondo sappiamo che un attore in particolare è tornato a interpretare il proprio ruolo dopo anni di distanza. Stiamo parlando di Ben Kingsley, tornato nel Marvel Cinematic Universe otto anni dopo la sua prima apparizione nel film Iron Man 3 di Shane Black.

Proprio per celebrare questo accadimento, il regista del film Destin Daniel Cretton ha postato un prezioso dietro le quinte di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli su Instagram e il post è un tributo proprio all'attore Premio Oscar per Gandhi. "Sir Ben Kingsley è nel nostro film! Vedere questo genio al lavoro è stata una delle vette della mia carriera. Uno dei migliori attori del mondo e una persona semplicemente stupenda". In aggiunta, il regista ha postato quindi uno scatto di lui e di Kingsley tratto dal set di Shang-Chi.

Intanto, Shang-Chi si è rivelato un vero successo al box-office tanto da convincere la Disney a distribuire i suoi prossimi film esclusivamente in sala (compresi quindi i prossimi capitoli dell'MCU, come Eternals e gli altri suoi prodotti di peso di questo scorcio finale di 2021). Infatti, Walt Disney Company ha comunicato nelle ultime ore che tornerà a privilegiare l'esclusività della release cinematografica con i suoi prossimi titoli in uscita, incluso il film Marvel diretto da Chloé Zhao, Eternals. Eternals, The Last Duel, West Side Story, Ron’s Gone Wrong e The King's Man arriveranno infatti sul grande schermo, per poi essere disponibili sulle piattaforme digitali solo a 45 giorni dalla loro uscita.Il nuovo film animato Encanto, invece, debutterà al cinema il 24 novembre negli Stati Uniti, per poi arrivare il mese successivo su Disney+.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.