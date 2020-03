Shang-Chi, il regista Destin Cretton negativo al test del Coronavirus

Ecco una buona notizia: siamo infatti lieti di comunicarvi che Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, ha personalmente annunciato di essere risultato negativo al test per il Coronavirus.

Tramite un post sulla propria pagina Instagram, che potete trovare in calce all'articolo, Cretton ha esortato i suoi follower sui social media a "prendervi cura di quelli più vulnerabili di voi". Il regista, attualmente in Australia per le riprese del film Marvel Studios, si è auto-confinato in isolamento la settimana scorsa e da giovedì la produzione è stata messa in pausa.

Nella dichiarazione pubblicata sul social, Cretton ha dichiarato di averlo fatto dopo essersi reso conto che "stava lavorando in stretta vicinanza con alcune persone che erano state potenzialmente esposte". Cretton ha aggiunto che durante il suo isolamento del fine settimana, ha avuto il tempo di considerare quello che ha definito "un tempo pieno di opinioni e divisioni, in cui le verità scientifiche sono dibattute e spazzate via". Nonostante ciò, Cretton si è detto rincuorato perché “ho potuto vedere accadere qualcosa di veramente bello. Persone in tutto il mondo stanno iniziando a rendersi conto di quanto siamo connessi, quanto siamo vulnerabili, quanto abbiamo bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere. Per favore, resta fiducioso, resta umile, stai a casa. Il distanziamento sociale è un atto d'amore per te stesso, la tua famiglia e per ogni persona su questo pianeta. Invio a tutti voi il nostro amore da Sydney, in Australia”, ha concluso.

Per altri approfondimenti guardate le prime foto dal set di Shang-Chi, con un nuovo villain e il suo plotone di soldati mascherati.