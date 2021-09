Shang-Chi, altro che nuovo record: i numeri sono da paura, potrebbe triplicare il primato!

Si è parlato di un esordio molto positivo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli al box office, ma i nuovi numeri appena arrivati prospettano degli incassi addirittura superiori alle aspettative degli analisti.

Nei giorni scorsi era già stato anticipato che con molta probabilità Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios avrebbe stabilito un nuovo record per il weekend del Labor Day, ma a quanto pare il film con Destin Daniel Cretton si comporterà addirittura meglio rispetto alle analisi del box office: dopo aver incassato un eccellente $29,6 milioni da 4.300 schermi nella giornata di venerdì, le stime del settore negli Stati Uniti ora hanno alzato l'asticella del film MCU ad un esordio su tre giorni da $70,8 milioni - che eguaglierebbe l'apertura di Fast & Furious 9 all'inizio di questa estate - e una straordinaria apertura da $86 milioni su quattro giorni.

Questi numeri in pratica triplicaranno il record precedente del Labor Day, stabilito ben 14 anni fa da Halloween di Rob Zombie con $30,5 milioni. Le proiezioni degli analisti nei giorni scorsi erano state molto prudenti per due motivi, primo perché un film di questa portata non era mai uscito prima nel fine settimana del Labor Day, e secondo perché il caos del monitoraggio del botteghino causato dalla pandemia è ancora troppo imprevedibile: per Shang-Chi era stato prospettato un esordio da $45 milioni di dollari su quattro giorni, ma adesso quelle stime sono state aggiornate.

Il film con Simu Liu dovrebbe stabilire dunque uno degli esordi più importanti dell'anno, alla pari con quello dell'altro film MCU Black Widow. Per altri approfondimenti, ecco perché in Shang-Chi compare Wong e non Doctor Strange.