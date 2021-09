Shang-Chi: ecco la reazione di Mark Ruffalo alla scena dopo i titoli di coda!

Vi avevamo già raccontato la scena che si vede a metà dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ma adesso è Mark Ruffalo a citarla in un tweet sui social prima di rimandare il pubblico dei suoi fan al nuovo episodio di What If...? che lo vede tra i protagonisti. Di seguito potete leggere il messaggio dell'interprete di Hulk.

Mark Ruffalo, una volta che Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è disponibile nelle sale cinematografiche, ha scritto: "Qualcuno ha visto la scena mid-crediti di Shang-Chi? Congratulazioni al cast e alla troupe per la grandissima apertura al box-office del Labor Day", dopodiché l'attore ha continuato il messaggio condividendo una clip tratta dall'ultimo episodio di What If...? sbarcato in streaming nella giornata di ieri: "Se siete ancora qui spero riusciate a mantenere il segreto sull'episodio di What If...?". La clip in questione mostra l'arrivo dei messaggeri di Thanos per come lo ricordavamo in Avengers: Infinity War solo che stavolta Bruce Banner è da solo, ma a un certo punto arrivano Iron Man e gli altri che tuttavia sono degli... zombie!

Ma rispolveriamo un po' cosa accade nella scena mid-crediti di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Attenzione: se non avete ancora visionato la pellicola con Simu Liu non procedete con la lettura di questo articolo perché contiene degli SPOILER sulle scene post-crediti del film.

Ci sono ben due scene post-crediti nel film diretto da Destin Daniel Cretton: nella prima vediamo Shang-Chi e Katy a cena con alcuni amici dopo l'epico scontro finale. I loro amici sono emozionati per la cena ma non sono convinti della storia che Shang-Chi e Kary stanno raccontando, fino a quando non si apre un portale con lo Sling-Ring all'interno del ristorante.

Wong esce fuori dal portale e chiede di Shang-Chi, con sorpresa di tutti i presenti al ristorante, specialmente gli amici. Così Shang-Chi e Katy lo seguono e arrivano al Sanctum Sanctorum dove Wong prende gli anelli per analizzarli. A loro si uniscono anche Captain Marvel e Bruce Banner, tramite degli ologrammi già visti in Endgame. Carol ha un taglio di capelli lungo ma non quanto nel suo film standalone, mentre Banner porta qualcosa per il braccio ferito in Endgame.

I presenti si interrogano sul materiale di cui sono fatti gli anelli, con Shang-Chi che li informa che sono in suo possesso da 1000 anni. Carol, Wong e Banner arrivano alla conclusione che qualcuno sta inviando dei messaggi, ma "dei messaggi da dove?". Shang-Chi è ora un membro degli Avengers!