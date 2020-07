Shang-chi: ecco quando ripartiranno le riprese del nuovo film Marvel!

Nelle scorse ore è stato rivelato quando ripartiranno le riprese di Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli, nuovo film del Marvel Cinematic Universe incentrato sull'omonimo maestro di arti marziali.

Stando a quanto pubblicato da Collider, i Marvel Studios faranno ripartire la produzione del film con Simu Liu alla fine di luglio in Australia. Il progetto aveva già iniziato le riprese all'inizio dell'anno, ma si è dovuto fermare a causa dell'attuale situazione mondiale. Marvel Studios e Disney hanno lavorato a stretto contatto con il governo australiano per garantire che tutto sia pronto per poter ricominciare i lavori, e anche se non è chiaro quale tipo di precauzioni prenderà lo studio per assicurarsi che il cast e la troupe siano al sicuro, le riprese ripartiranno entro la fine del mese per rispettare la nuova data di uscita fissata al 7 maggio 2021.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung nei panni del malvagio mandarino. Anche Awkwafina e Ronny Chieng sono i protagonisti del film, sebbene i loro ruoli siano attualmente tenuti nascosti. Destin Daniel Cretton è stato scelto come regista, con la sceneggiatura scritta da David Callaham.

Un altro grande film Disney che ha appena ricominciato i lavori in Australia è Avatar di James Cameron, dal quale set è già arrivata una prima entusiasmante foto subacquea.