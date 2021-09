Shang-Chi, ecco quando arriverà su Disney+ il film dell'MCU

Sono passate un po' di settimane dall'uscita in sala di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma ancora il film con Simu Liu continua a sostare in un po' di cinema in giro per il mondo per la gioia dei fan più ritardatari: in tanti, però, si chiedono quando sarà possibile vedere il film comodamente da casa propria grazie a Disney+.

La risposta alla domanda di cui sopra non si è fatta attendere: proprio in queste ultime ore, infatti, è stato annunciato che il prossimo Disney+ Day ci svelerà nuovi dettagli sul futuro dell'MCU, ma anche che proprio il giorno dedicato alla piattaforma streaming di casa Disney sarà quello che vedrà l'esordio nel catalogo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Chi non ha fatto in tempo a vedere il film sul grande schermo dovrà dunque pazientare solo un altro paio di mesi (tempistiche in linea, effettivamente, con quelle solitamente rispettate da Disney per l'inserimento delle nuove release nel catalogo streaming): il Disney+ Day avrà infatti luogo il prossimo 12 novembre, giorno in cui a tutti gli abbonati sarà quindi concesso l'accesso gratuito al film con Simu Liu.

E voi, siete riusciti a vedere il film di Destin Daniel Cretton in sala o fate parte di coloro che attenderanno con ansia l'arrivo su Disney+? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali fumetti sarebbero perfetti per il sequel di Shang-Chi.