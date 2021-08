Shang-Chi: il prossimo film Marvel si mostra in sei bellissimi nuovi poster!

Mentre sale la tensione tra Simu Liu e la Disney a seguito delle recenti decisioni in fatto di distribuzione per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe presenta tutti i suoi personaggi principali in sei splendidi poster inediti.

Le locandine sono state pubblicate sull'account ufficiale del film sul social network Instagram, e potete trovarle come al solito in calce all'articolo. Nel frattempo, ComicBook ha avuto accesso a sette nuove foto tratte dal film vero e proprio: potete visionarle cliccando sul link della fonte, che trovate sempre in basso.

Tra queste foto, che possiamo descrivervi, l'eroe protagonista del film, Shang-Chi (interpretato da Simu Liu), è presente solo in una. Le altre immagini si concentrano invece su Tony Leung (interprete del Mandarino, il padre di Shang-Chi), Fala Chen (che interpreta Jing Li, la madre di Shang-Chi Jing Li), Meng'er Zhang (interprete di Xialing, la sorella di Shang-Chi Xialing) e Awkwafina (interprete di Katy). Fanno parte del cast anche Michelle Yeoh, Florian Munteanu, Ronny Chieng e Benedict Wong, sebbene gli ultimi non siano presenti nella nuova serie di instantanee.

Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli è stato diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth come produttori esecutivi. David Callaham, Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la cui uscita è attualmente prevista per l'1 settembre nei cinema italiani. Shang-Chi sarà un'esclusiva dei cinema per soli 45 giorni, scaduti i quali esordirà sul servizio di streaming on demand Disney+ all'interno del catalogo, senza costi aggiuntivi.