Shang-Chi, la produzione cerca un attore per la parte di un pericoloso boss del crimine

Dopo i casting di Rosalind Chao e Michelle Yeoh, continuano ad emergere voci relative ai casting di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film Marvel Studios in uscita a febbraio 2021.

MCU Cosmic segnalata che, con la produzione che si prepara a partire in Australia, i direttori del casting hanno iniziato a reclutare i vari ruoli di supporto. Secondo PoC Culture, la Marvel sta cercando l'attore giusto per un "Boss" descritto come un maschio cinese tra i '40 e i '60 anni. Il casting call richiede una presenza intimidatoria ma anche carismatica, pericolosa e silenziosamente imponente, nonché una elevata conoscenza del mandarino (la lingua, non il villain).

Il sito sottolinea come nei fumetti il padre di Shang-Chi abbia usato diverse pedine per cercare di arrivare al figlio, e questo fantomatico boss del crimine potrebbe essere una di loro. Come confermato dallo stesso Kevin Feige le riprese inizieranno fra poche settimane, dunque con un po' di fortuna verremo a conoscere le varie new entry del cast.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli vedrà Simu Liu nel ruolo del supereroe protagonista e Tony Leung in quelli del Mandarino. L'avventura in salsa arti marziali arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021 come parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma sarà anche strettamente collegata alla saga stand-alone di Iron Man: i Dieci Anelli è infatti l'organizzazione terroristica contro cui Tony Stark si è scontrato per gran parte del suo operato come Iron Man al di fuori degli Avengers, con un Mandarino impostore già apparso in Iron Man 3 (interpretato, come ricorderete, da Ben Kingsley).

Il film dovrebbe introdurre anche Black Jack Tarr, Clive Reston e Leiko Wu, celebri super-spie della Marvel Comics che nella realtà dell'editore operano sotto la giurisdizione dell'MI-6.