Shang-Chi, il produttore sicuro: 'Abbiamo le migliori scene d'azione dell'MCU'

Il Marvel Cinematic Universe non è mai andato leggero con la componente action: da Iron Man in poi, i film prodotti da Disney hanno sempre potuto vantare scene d'azione di primissimo livello, grazie a un gran lavoro svolto da attori e stuntman. Ma come si pone, in tal senso, questo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli?

Il film con Simu Liu sembra promettere piuttosto bene, almeno a giudicare da quanto visto nel trailer di Shang-Chi rilasciato durante la giornata di ieri: ad aumentare ulteriormente le nostre aspettative, però, arrivano ora le dichiarazioni del produttore del film, che ha definito le sequenze action in questione come le migliori del Marvel Cinematic Universe.

"Penso che queste siano le migliori scene d'azione che Marvel abbia mai prodotto. Ogni pugno ha un significato, ogni stile di combattimento ha un suo significato e visivamente la storia è raccontata in maniera meravigliosa" sono state le parole di Jonathan Schwartz.

Dichiarazioni che non passeranno inosservate e che contribuiranno sicuramente ad aumentare l'hype intorno a un film che si presenta come qualcosa di completamente diverso da quanto già visto nel resto dell'MCU. Siete curiosi? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, una scena del trailer di Shang-Chi potrebbe essere ambientata a Madripoor.