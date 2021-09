Shang-Chi, ecco i principali cameo del nuovo film MCU

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha debuttato nelle sale lo scorso week-end; una nuova incredibile avventura per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe. Il materiale promozionale del film aveva già suggerito un cast piuttosto nutrito ma il film di Destin Daniel Cretton comprende diversi cameo che non tutti potrebbero aver notato.

Se non avete ancora visto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli non proseguite nella lettura della news perché potreste incorrere in spoiler. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.



Oltre alle apparizioni di Wong (Benedict Wong) e di Abominio (Tim Roth), i cameo di Shang-Chi comprendono anche altri nomi interessanti.

Un altro cameo piuttosto importante è quello di Trevor Slattery (Ben Kingsley) oltre a Wenwu (Tony Leung), già visto in Iron Man 3.

Katy (Awkwafina) scopre ben presto che Trevor è stato quasi ucciso da Wenwu e dal suo esercito in seguito agli eventi del film prima di rientrare nelle loro grazie.

Altri cameo si svelano nella parte finale della pellicola, quando Shang-Chi e Katy vengono presentati a Carol Danvers (Brie Larson) e Bruce Banner (Mark Ruffalo) in videoconferenza. Sebbene si tratti di cameo piuttosto vari all'interno dell'MCU, forniscono alcuni dettagli essenziali per ancorare maggiormente Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli al contesto narrativo del franchise.



In queste ore Andy Cheng ha raccontato com'è stata realizzata la scena del bus, che ha comportato un dispiego di energie per un anno intero.