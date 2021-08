Shang-Chi, le prime reazioni: il nuovo film Marvel è stato promosso o bocciato?

In generale, le prime reazioni a Shang-Chi e alla Leggenda dei Dieci Anelli sono molto positive , e sembrano avere tutte una cosa in comune: l'entusiasmo per le scene d'azione , definite tra le migliori mai viste in un film MCU. In effetti, fin dall'inizio dello sviluppo del film è stato anticipato che il nuovo capitolo MCU avrebbe tentato di fondere l'azione dei supereroi al cinema di arti marziali, e i trailer di Shang-Chi nelle scorse settimane avevano puntato molto su questo aspetto, che evidentemente sarà il fiore all'occhiello della produzione. In attesa della nostra recensione, in basso potete trovare qualche reaction.

3 things.



1. #shangchi has on the best best #MCU origins I’ve seen.



2. The action in #SahangChi is some of the best I’ve seen in the MCU!



3. @SimuLiu is my favorite actor in the #MCU and is welcomed to karaoke with us at any time!

#ShangChi is awesome. This movie hits all that Marvel does well (pacing, humor, character) and adds action like we’ve never seen from the MCU before! 👏🏻👏🏻



Lots of people are about to have a new favorite Marvel hero.



Darker than expected. Loads of fun. Integral to MCU Phase 4!👀