Shang-Chi: le prime immagini dal set mostrano un personaggio mascherato

Sono iniziate ufficialmente le riprese di Shang-Chi, l'atteso film dei Marvel Studios che vedrà il debutto di Simu Liu nei panni del futuro Avengers. La conferma arriva da un notiziario di Sydney, città che sta ospitando la produzione della pellicola, il quale ha diffuso in rete le prime foto dal set.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, mostrano un elicottero con a bordo un misterioso personaggio mascherato di cui non è ancora sta rivelata l'identità: per alcuni potrebbe trattarsi dello stesso Shang-Chi, ma in realtà il costume in questione non sembra essere collegato a nessun personaggio dei fumetti Marvel (almeno apparentemente).

Insieme alle foto, il notiziario di 7news ha mandato in onda anche un filmato dietro le quinte della pellicola Marvel che offre uno sguardo ravvicinato alle riprese dell'elicottero, che come di consuetudine è piazzato davanti a un imponente blue screen. Che ve ne pare di queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti.

Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, la cui uscita nelle sale è fissata al 12 febbraio 2021, vedrà nel cast anche Florian Mueanu, Tony Leung (nei panni del Mandarino) e Awkwafina. Per altre notizie sul film Marvel, qui potete trovare le ultime indiscrezioni sul vociferato torneo di arti marziali di Shang-Chi.