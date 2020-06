Shang-Chi, il possibile legame tra il Mandarino e Gengis Khan: nuovi dettagli sulla trama

Dopo la finta comparsa in Iron Man 3, il Mandarino si prepara finalmente a fare il suo debutto nel MCU con l'arrivo di Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings. In attesa dei primi dettagli ufficiali sulla trama del film, vediamo insieme un nuovo rumor sulle origini del villain.

Secondo un'indiscrezione pubblicata dall'insider Charles Murphy, lo stesso che ha anticipato che nel film sarà presente un importante torneo di arti marziali (informazione ancora da verificare), Shang-Chi sarà in parte ambientato ai tempi della Dinastia Song e della Dinastia Selgiuchide, entrambe invase dall'Impero mongolo.

Questa potenziale informazione potrebbe fare riferimento ad una casting call del 2019 che indicava la ricerca di "un sovrano di un regno antico" da parte dei Marvel Studios: se inizialmente sembrava potesse riferirsi a Namor, i possibili dettagli della trama potrebbero invece suggerire la presenza di Gengis Khan. D'altronde, nei fumetti lo stesso Mandarino è un discendente del condottiero mongolo.

Il titolo stesso del film, "The Legend of the Ten Rings", potrebbe dunque anticipare un legame tra la sotto trama storica dell'invasione dei mongoli e la componente fantastica degli anelli. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una storia di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti.

In arrivo nelle sale a maggio 2021, la produzione di Shang-Chi è attualmente in pausa per via della pandemia e non è ancora chiaro quando potrà ripartire a pieno regime. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'ultimo video emerso dal set di Shang-Chi e al possibile legame con Black Widow.