Shang-Chi, QUEL personaggio sopravvive nel finale alternativo del film Marvel!

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Destin Daniel Cretton ha rivelato che esiste un finale alternativo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nel quale un importante personaggio del film Marvel sopravvive al suo destino.

Stiamo parlando ovviamente di Wenwu, alias il Mandarino, interpretato dal leggendario attore hongkonghese Tony Leung: verso la fine del terzo atto del film, il Dweller-in-Darkness scatenato proprio dalle azioni di Wenwu risucchia l'anima del padre di Shang-Chi, uccidendolo davanti al protagonista. Prima di morire però Wenwu si redime, e consegna a Shang-Chi i micidiali Dieci Anelli, che permettono al supereroe di sconfiggere il drago oscuro. Ma il regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton ha ora svelato, parlando con Entertainment Weekly, che in un finale alternativo era stata presa in considerazione l'idea che Wenwu potesse sopravvivere.

"Alcune cose funzionano e altre no. Siamo stati costantemente alla ricerca della versione della storia che sembrasse più autentica possibile per i personaggi", ha dichiarato Cretton a Entertainment Tonight. "Voglio dire, anche se questi personaggi operano in un mondo molto fantasioso, ci sono ancora delle cose che rischiano di essere dei trucchi troppo palesi, di non sembrare autentiche. E far sopravvivere Wenwu sarebbe stata una di quelle. Ma nell'MCU tutto può succedere."

