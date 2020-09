Shang-chi: un personaggio molto noto apparirà nel cinecomic Marvel? Ecco chi è

Mentre tutti attendiamo di sapere se la data di novembre verrà confermata per l'arrivo nelle sale di Black Widow, il film che sancirà l'avvio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, i fan continuano a speculare sulle prossime novità in arrivo, l'ultima delle quali riguarda il film su Shang-chi, che mostrerà il primo supereroe asiatico.

La scorsa domenica notte, infatti, la catena KOGI Korean BBQ ha condiviso una foto sul suo profilo ufficiale di Instagram che ritrae Benedict Wong in compagnia di Simu Liu, ovvero l'attore protagonista di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (oltre a un impiegato della nota catena di ristoranti). A quel punto, una volta trapelata l'immagine, i fan hanno cominciata a speculare sulla possibile presenza di Wong nel film Marvel dedicato a Shang-chi, con il probabile ritorno del personaggio già apparso in precedenza in Doctor Strange (2016) e poi rivisto nel dittico Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Intanto, le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono finalmente pronte a ripartire in Australia. A rivelarlo un recente report del canale australiano 7NEWS, che ha anche pubblicato un video delle suggestive location orientali.

Diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi) su una sceneggiatura di David Callaham, il film vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung interpreta il malvagio Mandarino. Tra i protagonisti troviamo anche Awkwafina e Ronny Chieng, sebbene i loro ruoli siano attualmente tenuti nascosti. Proprio in questi giorni, potrebbe aver confermato la sua partecipazione anche Michelle Yeoh.

In seguito agli spostamenti del calendario Disney e in particolare del Marvel Cinematic Universe, l'uscita di Shang-Chi è ora prevista per il 7 maggio 2021. In attesa di nuovi dettagli sulla trama, vi rimandiamo al possibile legame tra il Mandarino e Gengis Khan.