Shang-Chi, il personaggio di Awakafina potrebbe essere legato a un nemico degli X-Men

Insieme a Simu Liu nell'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di Destin Daniel Cretton troveremo anche Awkwafina che dovrebbe interpretare il ruolo di Fah Lo Suee/Zheng Bao Yu, figlia del malvagio Zhang Zu - alias di Fu Manchu - e sorellastra del supereroe titolare del cinecomic Marvel Studios.

Oltre a questo, il personaggio di Awakafina potrebbe comunque essere correlato anche nella trasposizione cinematografica a una razza nemica degli X-Men, conosciuta Brood, dalle sembianze insettoidi simili a parassiti extra-terrestri comparsi per la prima volta nei fumetti di Chris Claremont. Questo perché proprio sulle tavole originali la figlia di Fu Manchu aiutò suo padre a compiere degli esperimenti su questa razza aliena.



Ricordiamo che oltre a Simu Liu nei panni del protagonista e il grande Tony Leung nei panni de Il Mandarino, il film include nel cast anche Ronny Chieng (The Daily Show) e Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon), scritturati per ruoli attualmente sconosciuti. Il film mette insieme un gruppo di personaggi completamente inediti nell'universo cinematografico Marvel e, insieme a Gli Eterni, rappresenta uno dei grandi esperimenti dell'attesissima Fase 4 della compagnia di Kevin Feige.

Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato posticipato prima a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che al momento sembrerebbe essere quella definitiva. Come noto ci sono stati numerosi ritardi nei film MCU a causa dal coronavirus pandemia, ma a quanto pare la compagnia si sta portando avanti col lavoro: il primo trailer di Spider-Man 3 arriverà a dicembre, per esempio, e se il buongiorno si vede dal mattino molto presto i fan potranno avere un first-look anche di Shang-Chi e Gli Eterni.