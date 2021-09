Shang-Chi, ecco perché nel film compare Wong e non Doctor Strange

Intervistato da Comicbook.com in occasione dell'uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nelle sale di tutto il mondo, il produttore Jonathan Schwartz ha parlato della decisione di inserire nel film Wong al posto di Doctor Strange.

Stando alle sue parole, la scelta è ricaduta sul personaggio perché loro stessi sono dei grandi fan di Wong: "Penso che siamo tutti entusiasti di rivedere Wong. La gente ama Wong. Noi amiamo Woong. Benny Wong è il migliore e ne siamo molto contenti. Quindi non abbiamo avuto dubbi nell'inserirlo nel film, lo adoriamo".

In un'altra intervista, Schwartz ha inoltre confermato che Tim Roth è tornato a doppiare Abominio per un piccolo cameo vocale, anticipando il ritorno del villain in She-Hulk: "Ci sarà più di Abominio in arrivo, quindi quella storia ha ancora qualcosa da raccontare. Per quanto riguarda Shang-Chi, ci siamo chiesti quale personaggio sarebbe stato figo avere in questo momento. Chi vogliamo in quel ring? E poi capire in che modo avrebbe senso rispetto all'universo più esteso".

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta dalla critica, Shang-Chi sta conquistando anche gran parte del pubblico come testimoniato dall'Audience Score del 98% raggiunta su Rotten Tomatoes e la A ottenuta su CinemaScore. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione di Shang-Chi.