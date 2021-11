Shang-Chi: perché il gruppo dei Dieci Anelli è così diverso rispetto a quello di Iron Man?

Perché i Dieci Anelli visti in Shang-Chi sono così diversi da quelli della saga di Iron Man? E' una domanda che i fan del Marvel Cinematic Universe continuano a farsi dopo l'uscita del film con Simu Liu, ma c'è una spiegazione ufficiale.

Come spiegato dal film, Wenwu e Ying Li si innamorarono nel 1996 e le attività criminali dei Dieci Anelli furono interrotte poco dopo che i due misero su famiglia. L'Iron Gang ha ucciso Ying Li quando suo figlio, Shang-Chi, aveva sette anni, il che colloca la morte della donna tra il 2006 o il 2007. Ciò significa che Wenwu è tornato sul sentiero del lato oscuro appena prima degli eventi di Iron Man di Jon Favreau, il film che ha dato il via all'intero MCU.

Come visto in Shang-Chi, Wenwu ha impiegato del tempo per ricostruire il suo impero in ciò che era prima del suo ritiro, ed ecco spiegato come mai il gruppo dei Dieci Anelli visto nel primo film di Iron Man era molto più debole rispetto all'organizzazione avanzatissima descritta in Shang-Chi. Inoltre, come raccontato nel fumetto "Iron Man 3 Prelude", i Dieci Anelli operava tramite diverse cellule sparse in tutto il mondo che ricevevano singolarmente finanziamenti e attrezzature dal loro leader invisibile: pur essendo finanziate dalla stessa fonte, insomma, ogni cellula agiva autonomamente. Da questo si può supporre che la cellula con sede in Afghanistan mostrata in Iron Man prediligesse l'uso di armi convenzionali, al contrario delle armi tecnologicamente avanzate che i soldati di Wenwu usano in Shang-Chi. E con I Dieci Anelli che all'epoca si trovavano nel bel mezzo della ricostruzione del loro impero, molto probabilmente non potevano permettersi di dotare tutte le varie divisioni sparse per il mondo con la loro attrezzatura migliore.

Vi convince questa spiegazione? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo emergono i primi possibili dettagli sul sequel di Shang Chi.