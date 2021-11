Shang-Chi, ecco perché Bruce Banner non è più Smart Hulk nel film con Simu Liu

Con Smart Hulk il fandom Marvel non ha mai avuto un rapporto particolarmente buono: in tanti hanno giudicato svilente l'evoluzione del personaggio vista in Avengers: Endgame, ragion per cui molti spettatori avranno tirato un sospiro di sollievo nel veder tornare il caro vecchio Bruce Banner in Shang-Chi. Ma cos'è successo esattamente?

Prima di fare la sua comparsa nella mid-credit scene del film che ha visto il ritorno di Trevor Slattery nell'MCU, infatti, il personaggio di Mark Ruffalo era riuscito a tenere a bada la furia distruttrice di Hulk in modo tale da renderlo innocuo anche a trasformazione avvenuta.

Secondo lo sceneggiatore de Gli Eterni, però, il nostro Bruce avrebbe deciso di prestare maggior attenzione alla sua forma umana dopo la battaglia con Thanos: "Penso che, in termini di timeline, abbiamo già perso Tony, abbiamo perso Cap, Natasha è morta, Hulk attualmente sta lavorando su sé stesso per tornare ad essere più umano di Smart Hulk, quindi penso che tutti gli Avengers siano piuttosto impegnati" sono state le parole di Ryan Firpo.

Vedremo, dunque, se nel futuro del franchise vedremo più Bruce Banner o più Smart Hulk: voi, naturalmente, fateci sapere nei commenti la vostra preferenza! Recentemente, intanto, Simu Liu ha mostrato gli errori sul set di Shang Chi in un esilarante video.