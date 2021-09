Shang-Chi, le origini del villain: ecco perché il design è così diverso dai fumetti Marvel

Mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli prosegue la sua ottima corsa al botteghino, il VFX supervivor Sean Walker della Weta Digital ha raccontato i retroscena sul design del vero villain del film Marvel.

Come avrete capito non stiamo parlando del Mandarino di Tony Leung ma del Divoratore di Anime, l'enorme demone che attacca il regno mistico di Ta Lo sul finale della pellicola. La controparte cartacea del personaggio è fortemente ispirata alla figura dello Chtulhu lovecraftiano, ma a quanto pare per il live-action si è scelto di intraprendere una strada differente.

"È sempre stato esattamente così" ha spiegato Walker in un'intervista con Comicbook.com. "Lo abbiamo abbellito. La cosa bella di qualcosa come il Divoratore di Anime è che fondamentalmente è un incubo. Abbiamo esaminato tutti i materiali più folli, come la carne cruda per la pelle che circonda i denti e la bocca, e un sacco di reference alle lucertole per le squame e ai pipistrelli per le ali, quel genere di cose lì. È sempre stato esattamente come la versione finale, abbiamo visto i design e li hanno riprodotti, e poi lo abbiamo reso il più bizzarro e disgustoso possibile".

Vi ricordiamo che il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane. Intanto, vi siete chiesti dov'era Shang-Chi durante la guerra contro Thanos?