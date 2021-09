Shang-Chi da oggi al cinema in Italia: ma recuperate questo one-shot su Disney+ e YouTube

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, esce da oggi 1 settembre nei cinema italiani: prima di fiondarvi in sala, però, il consiglio è quello di fare un salto su Disney+ e YouTube, ecco perché!

Parlando con Uproxx, il regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton ha elogiato il famoso Marvel One-Shot "All Hail The King", un cortometraggio ambientato dopo gli eventi di Iron Man 3 e incentrato sul misterioso e controverso Trevor Slattery, il 'falso' Mandarino interpretato da Ben Kingsley nel film con Robert Downey Jr. In "Marvel One-Shot: All Hail The King", uscito nel 2014, Slattery viene visto in prigione celebrato per le sue azioni da altri detenuti fino a quando non viene avvicinato da un 'finto' regista di documentari che è in realtà un membro dell'organizzazione criminale dei Dieci Anelli: questo informa Slattery che stanno per farlo uscire di prigione allo scopo di metterlo in contatto con il vero Mandarino, che in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è interpretato da Tony Leung.

Destin Daniel Cretton ha dichiarato: "Adoro quel One Shot, è stato un film tagliente e fa parte del MCU. E quindi siamo stati fedeli a quella storia e l'abbiamo inclusa nel nostro film. Non solo penso che sia stato molto divertente, ma credo anche che sia essenziale per quel personaggio." Insomma un pit-stop obbligatorio da concedersi prima di entrare in sala per vedere Shang-Chi, nel quale tra l'altro è stata confermata ufficialmente la presenza di Ben Kingsley, che tornerà a vestire i panni di Trevor Slattery. All Hail The King è disponibile su YouTube e in parte anche nell'episodio Marvel Legends dedicato a Shang-Chi pubblicato recentemente su Disney+.

Quali sono le vostre aspettative per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli? Se siete curiosi, qui sotto trovate la nostra recensione in anteprima.