Shang-Chi: il nuovo trailer conferma il ritorno di un personaggio di Doctor Strange!

Questa notte è stato diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il quale oltre a garantire una sana dose di spettacolarità per l'esordio di questo personaggio poco noto al mondo del cinema (ma non a quello dei fumetti ovviamente) ha confermato anche il ritorno di un personaggio da Doctor Strange.

Abbiamo visto tutti il ritorno di Abominio, il personaggio che nel film Marvel / Universal L'incredibile Hulk era interpretato da Tim Roth, ma a quanto pare c'è un ulteriore personaggio dei precedenti film Marvel che farà ritorno proprio nel film con Simu Liu: stiamo parlando del personaggio di Wong interpretato da Benedict Wong!

Le speculazioni circa la sua presenza nel nuovo film Marvel erano già circolate all'epoca delle riprese del film con Benedict Wong fotografato sul set in Australia, ma sono state confermate solo oggi dall'arrivo del nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, in cui vediamo proprio Wong affrontare all'interno di un'arena Abominio.

Il personaggio di Wong fa il suo debutto nei Marvel Studios in Doctor Strange nel 2016 per poi apparire anche nei due crossover Marvel successivi, ovvero Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame. Dopo il suo ritorno quindi in Shang-Chi lo rivedremo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness diretto da Sam Raimi e con Benedict Cumberbatch protagonista; nel film tornerà anche Elizabeth Olsen che proseguirà le vicende di Wanda Maximoff / Scarlet Witch da dove le avevamo lasciate nel finale di WandaVision su Disney+.

Intanto, la presenza di Abominio è già stata confermata nella serie su She-Hulk anch'essa in arrivo su Disney+.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli uscirà nelle sale italiane il 1° settembre 2021, dopo l'arrivo di Black Widow il prossimo luglio e prima dell'esordio degli Eterni a novembre 2021. L'anno della Marvel si concluderà con l'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home a dicembre.