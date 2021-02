Shang-Chi, da un nuovo set Lego uno sguardo ad alcuni personaggi: le immagini

A causa della proverbiale riservatezza dei Marvel Studios, a cui negli ultimi dodici mesi si è aggiunta la pandemia con i ritardi e gli slittamenti a catena delle varie produzioni, sappiamo ancora molto poco su Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, che vedrà il debutto di Simu Liu nel MCU. La trama del film è sempre avvolta dal mistero.

Da alcune immagini trapelate sul web, a quanto pare, possiamo però almeno farci un'idea del look del protagonista e di altri personaggi. Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, è in uscita un set della Lego dedicato a Shang-Chi.

A giudicare dalla confezione, sembra di assistere a un duello tra Shang-Chi e i suoi nemici, con un grosso drago rosso e bianco che sputa delle fiamme azzurre. In un angolo vediamo anche un'immagine quasi a figura intera del personaggio interpretato da Simu Liu, mentre in basso spiccano le minifigure di Death Dealer, Wenwu e Xialang.

L'uscita al cinema di Shang-Chi è prevista per il 9 luglio 2021. Faranno parte del cast del film, diretto da Destin Daniel Cretton, anche Awkafina, Fala Chen, Meng'er Zhang, Michelle Yeoh, Ronny Chieng, Florian Munteanu e Tony Leung. Secondo Simu Liu varrà la pena aspettare il trailer. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla sinossi ufficiale di Shang-Chi.