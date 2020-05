Shang-Chi, i nuovi dettagli sul film MCU faranno discutere i fan della Marvel!

Le riprese di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli erano ben avviate prima che la pandemia interrompesse la produzione, ma adesso abbiamo alcuni possibili dettagli sulla storia e nuove informazioni sui superpoteri dell'eroe protagonista interpretato da Simu Liu.

Fandomwire riporta che Shang-Chi sarà più che un semplice maestro di arti marziali nel MCU: il protagonista avrà infatti la capacità di creare cloni di se stesso, un potere introdotto solo recentemente nelle sue storie a fumetti e che già ha creato diverse discussioni fra i fan dei comics; secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, che come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in quanto nient'affatto ufficiali, sono proprio questi suoi poteri il motivo per cui il villain, il Mandarino, si metterà sulle sue tracce.

Nel film inoltre ci verrà raccontato che Shang-Chi è cresciuto in un orfanotrofio speciale in cui è stato addestrato a combattere: ad un certo punto è fuggito ma quando verrà catturato dal Mandarino gli sarà promesso denaro, potere e, soprattutto, la sua libertà se combatterà per il villain in un torneo di arti marziali, torneo per il quale la posta in palio sono i Dieci Anelli che danno il titolo al film.

Si dice inoltre che vedremo molti personaggi nuovi di zecca grazie a questo torneo, e che il famoso colpo di scena del finto Mandarino in Iron Man 3 verrà citato in qualche modo. Infine, come già anticipato in passato, il report conferma che Awkwafina reciterà nel ruolo di Fah Lo Suee, e sarà la figlia del Mandarino nonché l'interesse amoroso di Shang-Chi piuttosto la sorella come nei fumetti.

