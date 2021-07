Shang-Chi, non si può scappare al proprio destino nel nuovo trailer del film Marvel

Mentre attendiamo di vedere su Disney+ dopo ferragosto l'interessante What If... ?, serie animata Disney+, il Marvel Cinematic Universe continuerà ad addentrarsi nella sua Fase 4 cinematografica il prossimo 3 settembre con l'attesissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli diretto da Destin Daniel Cretton.

Il cinecomic con protagonista Simu Liu nei panni dell'eroe titolare è il primo titolo completamente originale della Fase 4 e per questo molto interessante, e oggi possiamo dargli una nuova occhiata grazie a un sensazionale trailer di appena 1 minuto che sintetizza in modo preciso, adrenalinico e fantastico la portata visiva e la dimensione d'azione del progetto, che sembra promettere molti combattimenti corpo a corpo e introdurre una nuova mitologia nella lore del Marvel Cinematic Universe.



Simu Liu vestirà ovviamente i panni di Shang-Chi, accompagnato da Tony Leung nei panni di WenWu aka Il Mandarino, Awkwafina nel ruolo di Katy, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Meng'er Zhang nella parte di Xialing, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nella parte del supercriminale Razor Fist.



Vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. ricordandovi che si tratta del secondo cinecomic MCU della Fase 4, dopo il quale arriveranno Gli Eterni e Spider-Man: No Way Home.



