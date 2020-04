Shang-Chi non si ferma: il regista pianifica la riprese durante lo shutdown

Anche se l'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è attualmente previsto per il maggio del 2022, quello che non è chiaro è quanto potrà riprendere la produzione del cinecomic Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton (Just Mercy), bloccata a causa del lockdown ma sulla quale il regista ha idee ben precise.

Cretton ha infatti partecipato recentemente a una sessione di botta e risposta durante una live via Instagram, accennando proprio alla ripresa della produzione e alla riprese future. Il Q&A con i fan è avvenuto tramite il profilo social di The Casting Directors Cut nella giornata di mercoledì 29 aprile, e alcuni appassionati hanno salvato alcuni screen delle risposte e condivise poi via Twitter.



In uno di questi, twittato da @MsLizzieHill, si legge: "Intervista via Instagram con Destin Daniel Cretton. Ha detto 'stiamo sicuramente ritornando, con un piano definito già in atto, solo dipendente. Non posso rivelare quando riprenderanno le riprese, ma ci sono precise idee". Probabilmente le riprese riprenderanno entro fino fine maggio in Australia, dove erano già iniziate, ma dato lo shutdown e il blocco al momento non può ancora rivelare nulla.

Vi ricordiamo che l'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà nelle sale americane il 7 maggio 2021.