Shang-Chi, i momenti salienti del tour di New York: ne parla Simu Liu

Il mese scorso è uscito nelle sale Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo capitolo dell'MCU, con grande successo al box-office, sia nel week-end d'uscita sia nelle settimane successive, diventando il film del 2021 con il maggior incasso al botteghino americano. Simu Liu ha condiviso alcuni momenti del tour promozionale.

L'attore ha pubblicato un video che mostra il suo viaggio a Los Angeles, seguito da altri che riguardano il passaggio a Londra e poi a Toronto. Ora Liu è tornato su Instagram per mostrare il tour stampa del film a New York, una tappa speciale che gli ha permesso di partecipare al Met Gala. Il film è ricco di personaggi; il regista del film ha spiegato come sono stati scelti i cameo per Shang-Chi.



"Shang-Chi Press Tour Part 4: New York City. Dal Jimmy Fallon Show a The View, GQ e Good Morning America, New York è stata la parte più intensa del nostro press tour. Dalle prime ore del mattino alle chiamate di preparazione e le pre-interviste, mi sembrava di essere sotto i riflettori ogni minuto della giornata. E tutto questo è stato prima del Met Gala. Una notte indimenticabile e quello che sembravano un migliaio di interviste, abbiamo poi battuto un record al Labor Day e abbiamo continuato a dominare il botteghino per diventare il film con il maggior incasso nell'era della pandemia! Sì, lo so che No Way Home uscirà a dicembre. Godiamoci questo momento, ok? Tutto sommato questo intenso livello di visibilità ed esposizione non è privo costo. I messaggi sono destinati ad essere fraintesi e a volte non vai proprio a genio di qualcuno. Ma c'è qualcosa di veramente speciale nel vedere le foto di bambini di tutte le etnie che sfoggiano merchandise Shang-Chi in tutto il mondo. Questo vale più di qualsiasi giudizio dei media. Grazie per averci aiutato a fare la storia. Ora andate a guardare Venom!" ha scritto Liu.



