Shang-Chi, il modello del dragone del film era a grandezza naturale!

Probabilmente Shang Chi ha alcuni tra i migliori combattimenti del MCU, ma anche il reparto effetti speciali non scherza mica: sapevate che il modello del dragone che vedete nel film è stato realizzato anche a grandezza naturale?

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli ha conquistato pubblico e critica (tanto da figurare tra i cinecomic più acclamati di sempre), facendo registrare record di ai botteghini e diventando subito un grande successo per i Marvel Studios, e il merito va distribuito equamente tra i vari "giocatori in campo", sia davanti che dietro la telecamera.

Una delle maggiori vittorie della pellicola, però, è quella di essere un vero e proprio banchetto per gli occhi, con spettacolari scene d'azione e suggestive ambientazioni, ed è evidente che dietro ci sia un grande lavoro della produzione, in particolare dei dipartimenti delle scenografie e degli effetti speciali.

E a proposito di effetti pratici e digitali, Sean Walker, VFX Supervisor di Weta Digital, ha rivelato qualche curiosità sul dragone che vediamo nel film.

"Abbiamo dovuto completare il modello del dragone prima di iniziare le riprese. Una volta fatto, lo abbiamo diviso in più parti, e il team presente sul set ne ha realizzata un esatta replica a grandezza naturale"

"Avevamo la testa del dragone e gran parte del corpo su cui far arrampicare gli stunt, ma anche Simu e Meng'er sono stati li in groppa appesi a dei cavi per un bel pezzo del film".

Non solo, ma le scaglie? Tutte fatte a mano dalla stessa persona! "Ci ha quasi rimesso la pelle, ma si, avevamo una persona che ha messo le scaglie una a una sul dragone. Ha voluto seguire tutto il processo e vedere il risultato fiale dopo averle scolpite, perciò ha fatto da sé praticamente l'intero drago, e ogni singola scaglia".