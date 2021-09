Shang-Chi, quali sono le misteriose origini dei Dieci Anelli? La risposta è nei fumetti

La straordinaria scena post-credit di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nasconde grosse implicazioni per il protagonista Shang-Chi e per il futuro del Marvel Universe, in una recente intervista promozionale il regista Destin Daniel Cretton ha rivelato un importante indizio in merito.

Parlando con Entertainment Tonight, Cretton ha decifrato la prima scena segreta dei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, quella in cui Shang-Chi, Katy e Wong sono in collegamento olografico con Bruce Banner e Captain Marvel per cercare di identificare la natura dei Dieci Anelli: la sequenza svela che, a quanto pare, il manufatto ereditato da Shang-Chi non solo è antichissimo ma sta anche inviando un segnale misterioso. A tal proposito, secondo Destin Daniel Cretton la chiave per capire dove questa scena vuole andare a parare è leggere i fumetti: "Se si conoscono i fumetti di Shang-Chi e poi si guarda a quella sequenza di titoli di coda, non è... diciamo che non devi sforzarti molto per farti un'idea della direzione in cui la storia vuole andare. La direzione è sicuramente quella."

A questo punto le ipotesi sul futuro di Shang-Chi e il suo eventuale sequel sono sostanzialmente tre.

La prima è legata al villain Fin Fang Foom e ai Makluan, dato che nelle pagine dei fumetti Marvel Comics, i Dieci Anelli originariamente provenivano da una razza di draghi chiamata Makluans proveniente dal pianeta Maklu-IV, con gli anelli utilizzati come fonte di energia per i motori delle loro astronavi. La seconda possibilità è che i Dieci Anelli siano legati agli Eterni: dato che Shang-Chi ha stabilito che il manufatto è rimasto in possesso del Mandarino per migliaia di anni, questo sarebbe in linea con il tempo trascorso dagli immortali sulla Terra, portando all'ipotesi che (per lo meno nei film) si verrà a scoprire che siano stati proprio gli Eterni a creare i Dieci Anelli (il segnale lanciato dal manufatto potrebbe attirare i Devianti o i Celestiali?). L'ultima teoria coerente è la possibilità che i Dieci Anelli provengano da una delle Sette Capitali del Paradiso, come ad esempio K'un Lun, la patria di Iron Fist. Shang-Chi ha già introdotto il mondo di Ta-Lo, dunque è possibile che nel sequel verranno introdotte altre terre mistiche che aprirebbero la porta a nuove minacce per l'eroe titolare.

Cosa ne pensate? Avete altre ipotesi sulle origini dei Dieci Anelli nel MCU? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ecco tutti i film Marvel in uscita dopo Shang-Chi.