Shang-Chi, Michelle Yeoh ha confermato indirettamente di essere nel cast del film Marvel?

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings è in procinto di riprendere a girare in Australia dopo il lockdown causato dalla Pandemia da Coronavirus, e sembra che proprio in questi giorni un vociferato membro del cast, Michelle Yeoh, abbia indirettamente confermato ai fan la sua presenza nel cinecomic Marvel Studios.

Lo scorso gennaio Weekly Planet suggeriva infatti che Michelle Yeoh avrebbe avuto un ruolo in Shang Chi and the Legend of the Ten Rings di Destin Daniel Cretton e al fianco di Simu Liu, ma da allora non abbiamo purtroppo avuto alcuna conferma circa l'effettiva partecipazione dell'attrice al film Marvel Cinematic Universe.



Tuttavia, in modo del tutto casuale, Michelle Yeoh ha recentemente pubblicato una nuova foto sul suo profilo Instagram personale, mostrando il suo arriva a Sidney e la quarantena obbligata di 15 giorni tra due tamponi obbligatori e tute le misure precauzionali previste in loco. Ha anche spiegato come "abbia calmato i nervi con una fantastica cena", aggiungendo che le mancano ancora 4 giorni prima di poter uscire dall'isolamento, probabilmente per lavorare.



Conferma ulteriore arriva dai commenti di Simu Liu e Awkafina, anche loro in Australia e protagonisti del cinecomic Marvel.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.