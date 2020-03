Shang-Chi, il messaggio di speranza di Simu Liu dopo il blocco delle riprese

Come vi abbiamo comunicato nelle scorse ore le riprese di Shang-Chi sono state interrotte dopo che il regista Destin Daniel Cretton si è auto-isolato in quarantena in attesa di test per il Coronavirus.

Le prime immagini dal set erano arrivate giusto qualche ora prima, e adesso il protagonista Simu Liu è comparso sui social per rassicurare i suoi follower. L'attore, interprete del supereroe asiatico Shang-Chi, ha dichiarato:

"Per le notizie che avete sicuramente letto online, la nostra unità principale si prenderà un paio di giorni di riposo mentre alcune persone del nostro staff vengono sottoposte a test precauzionali. Sono molto grato di lavorare per un'azienda così proattiva, cauta ed empatica in questo momento difficile. Tutti sono di buon umore mentre continuiamo a lavorare per realizzare un film incredibile! State al sicuro là fuori, lavatevi le mani e, ovviamente, non siate razzisti!".

Insomma, la seconda unità sta apparentemente continuando con i lavori sull'atteso film Marvel Studios mentre il resto dei membri della troupe in queste ore è alle prese con i controlli di rito per impedire la diffusione dell'epidemia di Coronavirus. Come al solito, nelle prossime ore e/o giorni vi comunicheremo ogni eventuale aggiornamento sulla situazione.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nelle sale di tutto il mondo a febbraio 2021.