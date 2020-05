Shang-Chi, questa meravigliosa attrice si è unita al cast del film Marvel?

Nonostante la pandemia, i lavori su Chang Chi stanno proseguendo e, dopo le sorprese legate ai fumetti e ad Iron Man 3, arrivano novità anche per quanto riguarda il cast.

A rivelarlo è un report di Murphy's Multiverse, nel quale si fa riferimento all'attrice cinese Fala Chen per un ruolo di primo piano. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma i suoi profili social sembrerebbero confermare la partecipazione a Shang-Chi: nell'ultimo periodo ha infatti iniziato a seguire gli account del regista Destin Daniel Cretton e del protagonista del film, il simpatico Simi Liu.

Come sempre succede in questi casi, i fan hanno incominciato a chiedersi quale ruolo potrebbe interpretare nel film Marvel, e le ipotesi più accreditate vedono Chen nei panni di Leiko Wu, un'agente dell MI-6 che nei fumetti aiuta Shang-Chi e gli altri protagonisti nelle loro avventure. Era già stato rivelato che il personaggio avrebbe fatto parte dell'adattamento cinematografico, ma in effetti non c'erano state comunicazioni in merito all'attrice che avrebbe dovuto interpretarlo. I conti sembrano tornare...

Non è l'unica produzione Marvel ad aver deciso di allargare il proprio cast, visto che sono arrivati dei rumor riguardanti il passaggio di un'attrice di Star Wars in Falcon and The Winter Soldier.