Shang-Chi, Meng'er Zhang: 'Voglio una serie su Xu Xialing'

Shang Chi ha superato ogni aspettativa al box-office. Il film ha introdotto un nuovo supereroe nell'Universo Marvel, il quale sarà anche un Avenger. Ma Shang-Chi non è l'unico ad aver fatto il suo ingresso nel MCU. C'è infatti anche l'organizzazione dei Dieci Anelli, capeggiata ora da Xu Xialing. Proprio lei avrebbe parlato di una serie spin-off.

Non sarebbe un'idea assurda, considerando la grande quantità di serie Marvel arrivate e in arrivo. Gli Studios si sono ormai aperti al mondo della serialità, e l'interprete di Xiu Xialing, Meng'er Zhang, pensa possa esserci posto anche per lei. Infatti, pur essendo in programma un sequel di Shang-Chi, e l'inserimento dell'eroe interpretato da Simu Liu in altre pellicole, una serie darebbe l'opportunità di approfondire l'affascinante organizzazione dei Dieci Anelli e la sua nuova leader, Xialing.

"Ho anche letto tanti commenti e post di persone che hanno chiesto uno show su Disney+ per Xialing e, cioè, non so ancora niente e non posso parlare per la Marvel, ma beh, io ci sto. Credo che sia davvero un'idea molto buona. Ne voglio uno anche io! Perché sento che Xialing è un personaggio complesso che ha così tanti lati che potremmo esplorare insieme".

Considerando il calendario fitto delle prossime uscite, a cui si aggiungono sempre nuovi prodotti, un annuncio su una probabile serie dedicata a Xialing non ci stupirebbe. Voi cosa ne pensate?