Shang-Chi: i Marvel Studios sono alla ricerca di altri quattro villain?

Dopo il recente report sul titolo di titolo di lavorazione di Shang-Chi, sono emersi in rete dei nuovi rumor sui potenziali villain che il personaggio di Simu Liu dovrà affrontare al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

Stando a un report di MCU Cosmic e dello scooper Daniel Richtman sul casting del film, Shang-Chi potrebbe trovarsi di fronte a diversi villain oltre al già annunciato Mandarino di Tony Leung. Vediamo quali sono:

Il primo di questi è Steel Claw, personaggio che non sembra avere alcun riferimento nei fumetti originali: per il ruolo i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un attore abile nelle arti marziali. Visto il nome potrebbe trattarsi di Tiger Claw o Yellow Claw.

Moving Shadow, Razor-Fist e Ghostmaker sono invece i tre antagonisti dei fumetti che dovrebbero apparire nel film, anche se sembra che il nome Ghostmaker verrà modificato in Ghost-Maker. Almeno cinque villain, dunque? Beh, sempre secondo il rumor, il film includerà un torneo di arti marziali in stile Bloodsport in cui Shang-Chi si ritroverà ad affrontare una grande varietà di combattenti.

Le riprese del film dovrebbero iniziare a breve in Australia, dove nei giorni scorsi è stato avvistato Simu Liu. Diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutterà il 12 febbraio 2021.