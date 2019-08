Shang-Chi: i Marvel Studios dovrebbero girare alcune scene fra Hong Kong e Vietnam

Dopo la conferma che Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e Thor: Love & Thunder saranno girati back-to-back negli studi Fox di Sydney, giungono notizie secondo le quali il film con Simu Liu potrebbe spostarsi altrove.

HN Entertainment ha appreso che la compagnia di Kevin Feige sta prendendo in considerazione la possibilità di girare alcune sequenze del film lontano dall'Australia, in particolare in esterni a Hong Kong e in Vietnam.

Anzi, il fatto stesso che le riprese principali si svolgeranno a Sydney è stato pensato appositamente per essere più geograficamente vicini a vari paesi orientali, del Pacifico meridionale e del sud-est asiatico. Al momento Hong Kong, dove sono state girate diverse scene del live-action di Ghost in the Shell con Scarlett Johnansson, sarebbe la meta prescelta dallo studio ma anche quella più incerta, considerato un po lo sconvolgimento politico che sta infiammando le strade in questi giorni, dettaglio non trascurabile che potrebbe tenere lontano una produzione così importante come Shang-Chi, che non può permettersi rallentamenti di sorta.

Il Vietnam, invece, è stato recentemente utilizzato per le riprese di Kong: Skull Island.

Ricordiamo che Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli sarà diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura scritta da David Callaham (I Mercenari). Nel cast Simu Liu, Tony Leung e Awkwafina. Il film è atteso per il 12 febbraio 2021.

Nel film, che come suggerisce il titolo sarà strettamente legato alla saga di Iron Man, assisteremo al debutto del vero Mandarino.