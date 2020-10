Shang-Chi, i Marvel Studios hanno completato le riprese del nuovo film!

Sorpresa! Il regista Destin Daniel Cretton ha annunciato pochi minuti fa che il prossimo film Marvel Studios, intitolato Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha terminato la produzione.

L'annuncio è arrivato come ormai solito sul social network Instagram, e potete vedere il post in calce all'articolo.

Ricordiamo che oltre a Simu Liu nei panni del protagonista e il grande Tony Leung nei panni de Il Mandarino, il film include anche nel cast Awkwafina (Crazy Rich Asians, The Farewell), Ronny Chieng (The Daily Show) e Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon), scritturati per ruoli attualmente sconosciuti. Il film mette insieme un gruppo di personaggi completamente inediti nell'universo cinematografico Marvel e, insieme a Gli Eterni, rappresenta uno dei grandi esperimenti dell'attesissima Fase 4 della compagnia di Kevin Feige.

Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato posticipato prima a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che al momento sembrerebbe essere quella definitiva. Come noto ci sono stati numerosi ritardi nei film MCU a causa dal coronavirus pandemia, ma a quanto pare la compagnia si sta portando avanti col lavoro: il primo trailer di Spider-Man 3 arriverà a dicembre, per esempio, e se il buongiorno si vede dal mattino molto presto i fan potranno avere un first-look anche di Shang-Chi e Gli Eterni.