Shang-Chi della Marvel sarà girato anche a Los Angeles. Rivelato il titolo di lavorazione

In attesa di poter ammirare il primo trailer ufficiale di Black Widow con Scarlett Johansson, i Marvel Studios lavorano alacremente a tutti gli altri progetti del MCU appartenenti alla Fase 4, tra cui spicca anche l'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di Destin Daniel Cretton e con protagonista Simu Liu.

Stando a quanto riporta l'affidabile HN Entertainment in queste ultime ore, si apprende che il cinecomic Marvel non girerà esclusivamente a Sydney, Australia, come riportato in precedenza, ma dovrà produrre alcune sequenze del film anche Los Angeles, California, in America. Praticamente come farà anche Taika Waititi per il suo Thor: Love and Thunder, che sarà girato ai Fox Studios australiani e anche negli Stati Uniti, anche se non è ancora chiaro dove (non ad Atlanta, comunque).



Per Shang-Chi si era anche parlato di qualche location ad Hong Kong, ma dati i disordini politici che stanno interessando il paese si è probabilmente deciso di evitare trasferte pericoloso e troppo complicate. Anche la Thailandia è tra le location menzionate, questa invece molto più probabile.



Ad ogni modo, sempre stando al sito, è stato anche confermato che Shangi-Chi and the Legend of the Ten Rings sarà girato con il titolo di lavorazione Steamboat, prendendo come ispirazioni il wrestler asio-americano Ricky "The Dragon" Steamboat.



Il film è atteso nelle sale il 12 febbraio 2021.